Schade verwacht dat ontslag ongeldig wordt verklaard

Het bestuur van het Hannoveraanse stamboek heeft dr. Werner Schade, na een stemming, afgelopen maandag op staande voet ontslagen. Dat de zaak daarmee niet is afgedaan was direct duidelijk. Vandaag meldt dr. Schade zich in de Verdener Kreiszeitung, een krant die de kant van Schade al meermaals duidelijk heeft belicht. In een 'exclusief interview' vertelt Schade dat zijn advocaat verwacht dat het ontslag moet worden teruggedraaid.

Schade meldt in de krant dat hij ontzet is dat ‘destructieve krachten binnen het stamboek de overhand hebben gekregen’. “Voor mij blijft het een raadsel waarom ik na 14 jaar succesvol werk nu moet gaan. Ik kan er alleen hoofdschuddend kennis van nemen omdat het bestuur mij niet één keer de kans heeft gegeven om mijn kant van het verhaal te vertellen. Blijkbaar is het bestuur niet geïnteresseerd in de ware toedracht.”

Ongeldig ontslag

Schade vertelt in het interview verder dat zijn advocaat verwacht dat het ontslag op staande voet door de rechter ongeldig wordt verklaard. Schade vertelt dat hij nog steeds met liefde zijn werk bij het Hannoveraanse stamboek wil voortzetten. “Er blijft nu voor mij niets anders over dan naar de rechter te stappen.”

‘Plicht vervuld’

Een ontslag op staande voet houdt bij de rechter alleen stand als de gronden daarvoor zwaarwegend genoeg zijn. Het bestuur in Hannover is er van overtuigd dat deze rigoureuze stap te rechtvaardigen is, maar ondertussen blijft dr. Schade in elk interview hameren op zijn succesvolle werk en dat hij niets ernstigs op zijn kerfstok heeft.

De ‘meerdere recent vastgestelde gevallen van plichtsverzuim’ die door het bestuur in een persbericht werden genoemd als reden voor het ontslag worden door Schade afgedaan als problemen die hij in het belang van het stamboek heeft opgelost. “Alle pogingen om onder de Iran-deal uit te komen zijn mislukt. Blijkbaar gaat het nu om een veilingkoop waarbij ik niet correct gehandeld zou hebben. De waarheid is dat ik een dure reclamatie van een veilingpaard heb verhinderd en daarmee schade voor het stamboek heb afgewend. Ik heb dus mijn plicht vervuld.”

Nadelen voor het stamboek en de stad Verden

Schade meent dat er krampachtig wordt gezocht naar een reden om van hem af te komen. “Ik vermoed dat ik in de weg sta van de persoonlijke doelen van bepaalde mensen. Daarbij wordt er helemaal geen rekening gehouden met het feit dat nu ook andere betrokkenen beschadig worden. De goede naam van het stamboek wordt hiermee door het slijk gehaald om over de nadelen voor de stad Verden maar te zwijgen.”

Man en paard

Man en paard wil Schade daarbij niet noemen. “Ik ben nog altijd verplicht om in het belang van het stamboek te handelen. Daarbij hoort onder andere dat ik over bepaalde zaken zwijg. Maar laat één ding duidelijk zijn: bij zakelijke deals zijn altijd meer dan één persoon betrokken. Wanneer één van hen door het slijk wordt gehaald, treft men de anderen ook.” Wat betreft de nadelen voor de stad Verden zegt Schade: “Het lopende project (de doorontwikkeling van het ruitersportstadion op het terrein van het Hannoveraanse stamboek in Verden, red.) bevindt zich in een gevoelige fase omdat het om de toekenning van subsidies gaat. Dan moeten de neuzen dezelfde kant opstaan en helpen ontwikkelingen als deze niet.”

Bron: Verdener Kreiszeitung