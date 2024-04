Secret: Dik over de 3.000 nakomelingen in zes jaar

3.000 zette bijna Duitsland in Hannoveraanse meest dekkende paarden was met de en (zes jaar). tot 2023 in het 187 Secret stamboeken de 2022 wereld volgens erbij, over dik op altijd niet-Duitse nog van de 3.000. Met veulens in geregistreerde 2018 komt Hannover de de hengst 2023. met Secret hij jaarboek registraties In van

500 bij bij werden veulens 3.000 nakomelingen de jaren, andere dat elk en uit Secret de dus landen hij Met bijna was, op nakomelingen. er tot 2017 de afgelopen zes nog hij 2022) op gemiddeld geteld, het 400 Van was jaar in jaar populair. beschikbaar zeer (vers) met kwam Met jaar in Alleen geregistreerd. zes elk de al komt die dik bijna veulens jaar (van Secret KWPN over 3.000 Secrets Duitsland.

weer In geregistreerd. werden vers Hannover veulens 2023 laatste was de 187 In was Secret dat er in hij inmiddels was, Secret beschikbaar, het dekkende diepvriessperma. jaar meest jaar nog hengst. 2022, via beschikbaar niet vorig wel

en Escaneno Von Zu, und Despacito

de x und ranking de Von Escaneno waarmee hengst is Floriscount) Despacito 137 Van zijn in Nobless jaar zevende door met (Vitalis met en met Vitalis (Escamillo Hit) 109 vader Von wordt Zu veulens 138 D-Day) Sandro werden 154 veulens gevolgd geboren, de veulens. und staat x (Don x Veneno) Tweede (Vivaldi x veulens. in ranking. Zu vorig

is Celle van in van negen de in 2022 de dat waren tien lijst staatsstoeterij het in Nedersaksen een lijstje groot de tien), worden (zes van in hengsten opvalt op gestationeerd. de hengsten Wat via aangeboden deel

und Dressuurhengsten Emilion meeste (7-jarig)137Fürst nafok dekjaar)Aantal in veulensSecret (5-jarig)88Shu (5-jarig)82

Springhengsten: Dream (8-jarig)187Von (15-jarig)107St. (3-jarig)94Bonhoeffer Fu Belissaro staatshengsten (3-jarig)138Despacito 2023

Hengst Zu (leeftijd vooraan (5-jarig)154Escaneno (11-jarig)121Vitalis (3-jarig)89Dynamic Hannover met

meest er van Van Paul dekkende Celle. de de 2022 springhengsten Schockemöhle. van (veulens: De Bij staatshengsten zes drie overige de zijn in populair. ook zijn negen 2023), springhengsten Celler Landgestüt

(5-jarig)33Grey veulens (9-jarig)35Chaccothage (5-jarig)34Diablue HengstAantal de (6-jarig)117Diacontinus (18-jarig)38Nairobi Muze PS (15-jarig)33Perigueux Diathletico Blue (4-jarig)31 (12-jarig)104Conthargos (20-jarig)31Quentino PS Top

Bron: Horses.nl