Secret levert topper in Hannover: 105.000 euro voor Sympatico

Met een prijs van 105.000 euro was de driejarige Sympatico (Secret x Don Crusador) de topper in de Hannoveraanse voorjaarsveiling. 105 keer werd er online op de ruin geboden, uiteindelijk had een koper uit Hessen het laatste bod. Gemiddeld brachten de 67 rijpaarden in de veiling 25.634 euro.