Sosath koopt helft van Hannoveraanse premiehengst en veilingtopper Antonio

Op de veiling van de Hannoveraanse Hengstenkeuring 2023 boodt Gert Sosath mee op de premiehengst Antonio (Aganix du Seigneur x Eldorado van de Zeshoek), maar uiteindelijk trok Landgestüt Celle aan het langste eind en werd de hengst van 175.000 euro de topper van de veiling. Inmiddels heeft Sosath zich voor de helft bij Antonio weten in te kopen.

Dat Sosath de helft van de hengst heeft weten te kopen, heeft met de mindere spermakwaliteit te maken. Sosath gunt de door Antonius Schulze Averdiek gefokte hengst een tweede kans en wil kijken of de spermakwaliteit in de loop der tijd beter wordt. “Het sperma is momenteel niet goed genoeg voor verzending, maar er zijn al meerdere op het station geïnsemineerde merries dragend van Antonio. Fokkers zijn alleen bij dracht dekgeld verschuldigd.”

Bron: Hannoveraner Verband