Stolzenberg Hannoveraanse Hengst van het Jaar

De Celler Staatshengst Stolzenberg (Stakkato x Sandro) is de Hannoveraanse Hengst van het Jaar 2019. Vanochtend werd de hengst gehuldigd op de Hannoveraanse hengstenkeuring.

De huldiging van Stolzenberg kon zijn fokker Gerd Odlozinski helaas niet meer meemaken, hij stierf vorig jaar. In 2001 werd de Stakkato x Sandro-zoon geboren bij Odlozinski in Luttmersen. Hij was beste springhengst van de hengstenkeurig in 2003 en werd gehuldigd als reservekampioen. Daarna liep hij een goede verrichtingstest en won die op springgebied met een index van 141,88 punten. In de internationale topsport lopen onder andere zijn nakomelingen Hello Shelby met Scott Brash, Salt’n Peppa met Hall McAteer, Gain Line met Abdullah Alsharbatly en BSC Skipper met Holger Wulschner.

Bron: Horses.nl