Titel Hannoveraanse Merrie van het Jaar voor hengstenmoeder Lady Gaga

Op de Hannoveraanse Hengstenkeuring is Lady Gaga (Lord Pezi x Fly High) afgelopen weekend gehuldigd als Merrie van het Jaar. De zestienjarige merrie staat te boek als moeder van o.a. de goedgekeurde hengsten Commissar Pezi (int. 1,60m met Martin Fuchs) en Cato Boy (int. 1,55m met Shane Breen).

Commissar Pezi was de eerste nakomeling van Lady Gaga. Hij maakte dit jaar deel uit van het Zwitserse team dat de Nations Cup op CHIO Aken won. Zijn één jaar jongere volle broer Cato Boy was met Shane Breen actief op internationaal 1,55m-niveau en wordt sinds oktober dit jaar door Katie Speller gereden. De achtjarige So Gaga (v. Stakkato) is met Mynou Diederichsmeier actief op internationaal 1,45m-niveau en haar volle broer Stakkolord is met Maria Katharina Mallohn aangekomen in de Duitse klasse M. Captain Pezi (v. Cicero Z van Paemel) is goedgekeurd in Hannover en bij het OS en dit jaar werd ook de 2,5-jarige Vingino-zoon van Lady Gaga in Hannover erkend.

Bron: Hannover