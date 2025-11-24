Van Uytert met twee goedgekeurde hengsten naar huis uit Verden: Feliciano-zoon aangekocht voor 40.000 euro

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Van Uytert met twee goedgekeurde hengsten naar huis uit Verden: Feliciano-zoon aangekocht voor 40.000 euro featured image
Cat.nr 67 (Feliciano x Blue Hors Zack) Foto: Hannoveraner Verband e.V.
Door Rick Helmink

Feliciano (Floricello x Boston) maakte op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden indruk met zijn eerste jaargang en kreeg drie (van drie) zonen goedgekeurd, waarvan er één werd geprimeerd (de niet-geveilde cat.nr 66 mv. Fürst Romancier). Joop van Uytert sloeg toe bij de minstens zo getalenteerde cat.nr 26 (mv. Blue Hors Zack), hij werd laat op zaterdagavond eigenaar voor 40.000 euro.

