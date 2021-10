Veel ‘fris bloed’ op Hannoveraanse keuring 2021

De dressuurpaardenfokker die op zoek is naar ‘ander’ bloed doet er dit jaar goed aan de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden te bezoeken. Voor de hengstenkeuring, dit jaar is opgesplitst in een dressuur- (4-6 november) en een springkeuring (2-4 december), zijn 61 hengsten geselecteerd. Daarvan 24 uit relatief vrije vaderlijnen: zeven keer B-bloed, een keer C-bloed, tien keer E-bloed, vier keer M (van Millennium), één keer Q en één keer R.

Escolar zette zich in de zomer van 2017 enorm op de kaart met zijn eerste jaargang driejarigen onder het zadel. In eerste instantie op de Westfalen-Woche 2017 (een Escolar-festival) en vervolgens ook op de Bundeschampionate in Warendorf waar zijn driejarige zoon Eternity (inmiddels zilveren medaillewinnaar op het WK) goud won en de senstatie van het kampioenschap was. Daar waar de Escolars op de keuringen aan de hand in de breedte nog niet zo konden overtuigen, deden ze dat onder het zadel wel. En zo dekte Escolar in het voorjaar van 2018 een groot aantal merries. Dat is ook merkbaar op de keuringen dit jaar. En in Hannover komt er ook nog meer E-bloed bij via Escamillo (Escolar x Rohdiamant), die op de Hannoveraanse keuring 2017 werd geprimeerd en één van de opvallendste hengsten van de keuring was. Hij presenteert dit jaar zijn eerste jaargang. Van zowel Escamillo als Escolar werden vijf zonen toegelaten.

B-bloed

Ook het B-bloed is goed vertegenwoordigd op deze editie van de Hannoveraanse keuring. Vier keer via Bon Coeur, twee keer via Baron en één keer via By Your Side. Dan is er ook nog ‘fris bloed’ via Millennium (2) en zijn zoon Mykonos (2). En via Costa Brava (v. Christ), Rubin Royal (v. Rohdiamant), Springbank II (v. Skovens Rafael) en Q-Sieben (v. Quantensprung). Verder is het Donnerhall (drie keer Da Costa, Dante’s Junior, Danzador, Don K en Don Nobless), Florestan I (Falihandro, twee keer Fidertanz, Finnigan, For Dance, vier keer For Romance I, Foundation, Fürst Belissario, Fürst Toto, Fürst Bisschof) en Nederlands bloed wat de klok slaat. Via D’Egalité (v. Don Juan de Hus), Vivaldi (Ibiza, La Vie, twee keer Livaldon, Valverde), Totilas (Total Hope en Totilas) en Zack (vijf keer Secret, Sezuan en Zackerey).

Bron: Horses.nl