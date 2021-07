Verdener Championat: 320.000 euro-hengst Bonjour bovenaan bij driejarigen

Op de eerste dag van het Verdener Championat is Bonjour (Bon Coeur x Fürst Nymphenburg I) op de eerste plaats geëindigd in de kwalificatieproef voor driejarige hengsten. De Hannoveraanse premiehengst liep met Eva Möller in het zadel naar gemiddeld een negen. Bij de driejarige merries en ruinen liep Millennium-zoon Moonlight naar de overwinning.

Bonjour, die vorig najaar op de Hannoveraanse hengstenkeuring voor 320.000 euro in handen kwam van Andreas Helgstrand, kreeg negens voor de draf, Durchlässigkeit en totaalindruk en een 9,5 voor zijn stap. Het laagste cijfer (8,5) kreeg hij voor zijn galop. Met gemiddeld een negen nam hij 0,7 punten voorsprong op Le Bonheur (Livaldon x Alabaster) onder Denise Christin Behr. Jessica Lynn Thomas stuurde Segantini, een zoon van ‘haar’ hengst Secret, naar de derde plaats. De Hannoveraanse premiehengst kwam uit op een 8,2.

9,5 voor de draf

Bij de driejarige merries en ruinen scoorde Moonlight (Millennium x Fürstenball) met Marie Sybel in het zadel een 8,5. De ruin kreeg het hoogste cijfer, een 9,5, voor zijn draf. So Dynamic (Secret x Welser) deed daar met een 8,3 weinig voor onder. De top drie werd compleet gemaakt door Sascha Böhnke met Be My Love (Bon Coeur x Floriscount). Deze merrie scoorde een 8,2.

Aanstaande donderdag lopen de driejarigen de finaleproef.

Uitslag driejarige hengsten.

Uitslag driejarige merries en ruinen.

Bron: Horses.nl