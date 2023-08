Verdener Championate: Het kampioenschap van Jacob Schenk

Op de Verdener Championate, het kampioenschap van Hannoveraanse dressuurpaarden, werden afgelopen weekend meerdere kampioenen gehuldigd. Opvallend waren de prestaties van Jacob Schenk. De stalruiter van Klosterhof Medingen stuurde Global Hope (Global Player OLD x Fidertanz) met negens en een tien naar de titel bij de driejarige hengsten en mocht daarnaast een zilveren en twee bronzen medailles in ontvangst komen nemen.

De successen van Jacob Schenk begonnen al in zijn tijd bij de pony’s, zo werd hij twee keer Landesmeister. Maar ook bij de junioren en young riders behaalde hij nationaal de nodige successen. Inmiddels is de 22-jarige ruiter al jarenlang verbonden aan Klosterhof Medingen en is daarnaast veilingruiter voor het Hannoveraner Verband. Op de Verdener Championate was zijn prestatie met Global Hope bij de driejarige hengsten goed voor het goud. De één jaar jongere halfbroer van Helgstrands premiehengst Vogue (v. Vitalis) overtuigde met een ultieme tien voor zijn draf en kreeg negens voor de stap, galop en stand van opleiding. Met daarbij een acht voor de bouw kwam hij tot gemiddeld een negen.

Schenk nogmaals op het podium

Schenk stuurde in dezelfde rubriek Lindenberg (Libertad x Destano) met louter 8,5-en naar de derde plaats. Het zilver werd gewonnen voor Jessica Lynn Thomas en So Special (Secret x Bon Coeur). De hengst kreeg de ultieme tien voor zijn galop, 8,5-en voor de bouw en stand van opleiding en achten voor de stap en draf.

Secret domineert kampioenschap vijfjarigen

Lydia Jordan met Shakeela. Foto: Hannoveraner Verband

Jessica Lynn Thomas had bij de vijfjarigen twee ijzers in het vuur. Met voormalig Bundeskampioen Segantini (Secret x Fidermark) scoorde ze gemiddeld een acht en dat leverde haar het brons op. Met Be My Love (Bon Coeur x Floriscount) greep ze met een 7,9 net naast een podiumplek. Secret leverde met Shakeela (mv. Royal Blend) ook de kampioene. Met de Zweedse Lydia Jordan kwam de merrie tot een 8,8. Ze kreeg negens voor de draf, galop en totaalindruk en 8,5-en voor de stap en Durchlässigkeit. Ikonic (Asgard’s Ibiza x Sir Donnerhall I) won met Kim Brüning zilver.

Anna Mitter blijft Schenk de baas

Anna Mitter met Manolo. Foto: Hannoveraner Verband

Bij de zesjarigen kon Schenk de tweede en derde prijs komen ophalen. Met Boulevard (Belantis I x Sir Donnerhall I) kreeg hij op alle onderdelen een 8,5 en met Fontane (For Romance II x Stedinger), eerder dit seizoen winnaar van de Bundeschampionate-kwalificatie, kwam hij gemiddeld tot een 8,4. Manolo (Morricone I x Donnerhall) kreeg de sjerp omgehangen. Anna Mitter stuurde de ruin met onder andere negens voor de galop en totaalindruk naar een 8,7.

Twee titels voor Sina Aringer

Sina Aringer begon haar carrière bij Hof Kasselmann en was daarna werkzaam bij Stephan Borgmann en Helgstrand Dressage. In haar relatief korte periode bij Helgstrand stuurde ze Fynch Hatton OLD naar de titel op de Bundeschampionate. Sinds 2020 heeft ze haar bedrijf ondergebracht op de locatie van familie Löffeld. Waarschijnlijk heeft de amazone geen spijt gehad van die keuze. Afgelopen weekend mocht ze namelijk twee keer het goud komen ophalen. Met Silent Wings (Secret x Sandro Hit) greep ze met een negen de titel bij de vierjarige merries en ruinen en met Barbor BS (Bonds x Livaldon) was ze met een 8,9 de beste bij de driejarige merries en ruinen. In deze rubriek was er nog meer succes voor Klosterhof Medingen: Hannah Laser reed Fürst GG (Fürst Romancier x Sandro Hit) naar het reservekampioenschap.

Vierjarige hengsten

Kira Laura Soddemann met Faccinello. Foto: Hannoveraner Verband

Bij de vierjarige hengsten liep Faccinello (Floriscount x Christ) met Kira Laura Soddemann naar het hoogste cijfer. Met een hele reeks aan 8,5-en en een acht voor galop kwam hij tot een 8,4. Barnaby (Benicio x San Amour I) werd met Holger Herrmann tweede, voor Soho EDI (Secret x Benicio) onder Iris Jansen-Jentgens.

Nederlandse winnaar

Op de Verdener Championate werd ook een kwalificatie voor de Piaffe Förderpreis verreden. Deze proef op Grand Prix-niveau kende in Entertainer Win T (Rousseau x Jazz) onder de Duitse Paulina Holzknecht een Nederlands (gefokte) winnaar. De door Arts Toonen gefokte volle broer van Grand Galaxy Win scoorde 72,302%. Lia Welschof reed DSP First Class (Fürst Romancier x Wind Dancer) met 72,047% naar de tweede prijs.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl