VIDEO Hannoveraanse fokkerijexperts over het fokken voor de Grand Prix

Hannover wil in de dressuurpaardenfokkerij meer inzetten op fokken voor de Grand Prix. Daarbij wil het stamboek de kunst afkijken in Nederland (lees hier meer) en werd al een hele rits aan KWPN-hengsten erkend dit jaar. Om de Hannoveraanse fokkers mee te krijgen en meer te laten nadenken over het thema heeft het stamboek onlangs ook een gespreksronde met dressuurexperts georganiseerd. Een video van die ronde is gepubliceerd op YouTube.