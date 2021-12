Vier winnaars op Hannoveraner Show Jumping Masters

Het eerste weekend van december stond het in Verden in het teken van de Hannoveraanse hengstenkeuring voor springpaarden. Daar werden ook de Hannoveraner Show Jumping Masters gereden. Er werden winnaars gehuldigd in vier verschillende leeftijdscategorieën: Canela Fight (Canstakko x Fighting Aplha) bij de vierjarigen, Diatendra (Diatendro x Carolus bij de vijfjarigen, Mario (Marius Claudius x Graf Grannus) bij de zesjarigen en Crazy Daisy (Chacco Blue x Graf Top) bij de zeven- en achtjarigen.

Antonia Neuburg stuurde Canela Fight met een 8,8 naar de overwinning. Catch Me M (Cador x Silvio) sprong onder Tim-Uwe Hoffmann naar het reservekampioenschap. Eerder dit jaar won Catch Me M, toen nog gereden door Christian Temme, goud op het Hannoveraner Show Jumping Championship. In Verden was er bij de vierjarigen brons voor Companero PJ (Comme il faut x Quality Time) en Alexa Stais.

Eén foutloos

Acht van de 27 vijfjarigen bleven foutloos in het basisparcours, maar in de barrage hield slechts één schone lei: Diatendra onder Roman Duchac. Voor Alexa Stais was er in deze leeftijdscategorie prijs met Toujolow (Toulon x Goldfever). De Zuid-Afrikaanse amazone zette de snelste tijd neer, maar had wel een balkje. Derde werd Clinton’s Edelbiene (Clinton’s Heart x Zacharius) onder Melissa Fricke.

Stalen zenuwen

Bij de zesjarigen had Harm Wiebusch zijn zenuwen het best onder controle. De ruiter stuurde als laatste starter in de barrage Mario in superieure stijl naar de overwinning. Alexa Stais mocht hier wederom de tweede prijs in ontvangst nemen, nu voor haar rit met Seniora (Stakkato x Werther). Julia Plate veroverde de derde plaats met de zelfgefokte Daisy (Diarado x Canstakko). Paard en amazone hadden zoveel momentum, dat ze na de finishlijn gescheiden werden. Ze hadden wel de snelste vier strafpunten-rit.

Wederom Alexa Stais

Na één derde en twee tweede plaatsen, was het voor Alexa Stais wederom raak bij de zeven- en achtjarigen. Ze stuurde Crazy Daisy (Chacco Blue x Graf Top) naar de overwinning én werd tweede met Lucato Mad Jo (Ludwigs As x Stakkato). De derde prijs viel ten deel aan Enrico Süßenbach en Suzi Quatro (Stakkato x Espri).

Bron: Persbericht