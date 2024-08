Vitalis en Eldorado van de Zeshoek leveren kampioenen Herwart von der Decken-Schau

Op de Herwart von der Decken-Schau, de Hannoveraanse elitekeuring in Verden, werden vandaag de beste Hannoveraanse merries gekeurd. Bij de dressuurmerries werd Vision L (Vitalis x Fürstenball) uitgeroepen tot kampioen. Bij de springmerries ging die eer naar Exquise (Eldorado van de Zeshoek x Verdi). "Hannoveraanse fokkers zijn op de goede weg", aldus gastjuryleden Eva Möller en Kai Ligges.

Opnieuw was het een vosmerrie – vaak het goud van Hannover genoemd – die de titel dressuurkampioen won. Vitalis-dochter Vision L (fokker Günter Lindwehr, Alfhausen, eigenaar Hof Lindwehr, Alfhausen maakte indruk op Eva Möller die samen met Arend Garrn en Ulrich Hahne in totaal 44 driejarigen en zes vierjarigen beoordeelde. “Ze is ook erg interessant als rijpaard en we willen rijpaarden fokken”, aldus Eva Möller. Reservekampioen werd de opvallend getekende Vida Colorida (Valdiviani x Sandro Hit, fokker Hans-Dieter Erfkemper, Borken, eigenaar ZG Vest en Rücker, Idstein).

Springmerries

Bij de springmerries namen 21 merries deel aan het vrijspringen. Eldorado van de Zeshoek-dochter Exquise werd uitgeroepen tot kampioen. Voor haar fokker Johannes zur Lage uit Bersenbrück was dat opnieuw een hoogtepunt. Vorig jaar had hij met zijn fokproduct Lady Gaga (Lord Pezi x Fly High) de Hannoveraanse Merrie van het Jaar. “Exquise was het meest complete paard en heel dynamisch op de sprong”, zegt Kai Ligges die samen met Hergen Forkert en fokkerijleider Ulrich Hahne de merries beoordeelde.

Halfbloedmerries

De witgele sjerp voor de beste halfbloedmerrie ging naar Vitschuna HM (Vidar x Intschu Tschuna xx) van fokker en eigenaar Hartwig Mundt uit Barum. Uit haar moederlijn komen niet alleen goedgekeurde volbloedhengsten, maar ook succesvolle eventingpaarden.

Beste familie

Op de Herwart von der Decken-Schau wordt ook de beste merriefamilie gekozen. Die eer viel ten deel aan Fortuna W (For Romance x Londonderry) en haar dochters Vita W en Velgra (v. Vaderland). Fokkers zijn Christa en Ludger Welling uit Wietmarschen.

Bron: Horses.nl / Hannoveraner Verband