Vitalos en Total McLaren goedgekeurd in Hannover

Andreas Helgstrand heeft Vitalos (Vitalis x De Niro) en de Oldenburger Hauptprämiensieger Total McLaren (Totilas x De Niro) bij het Hannoveraner Verband goedgekeurd gekregen.

Helgstrand kreeg de in Oldenburg geregistreerde Total McLaren vlak na de KWPN Hengstenkeuring in 2020 in gezamenlijk eigendom met de familie Kasprzak. Vervolgens werd hij in Denemarken goedgekeurd en in mei datzelfde jaar volgde erkenning bij het Oldenburger Verband. Vanaf nu mag hij ook Hannoveraner-merries bedienen.

Dat gaat ook op voor de Hannoveraans-gefokte Vitalos, die al voor zijn erkenning in Hannover groen licht van het Oldenburger Verband kreeg. Tevens won hij de verrichtingstest op Deense bodem.

Bron: Horses.nl/Helgstrand Dressage