Voltigepaard Dark Beluga en Europees kampioen Stalido krijgen FRH-suffix

Het Förderverein des Reitsports auf Hannoverschen Pferden heeft het eervolle FRH-suffix aan twee paarden toegekend: het voltigepaard Dark Beluga (De Niro x Akzent II) en het springpaard Stalido (Stakkato x Calido). Dark Beluga won dit jaar dubbel zilver op het wereldkampioenschap en werd Duits kampioen. Stalido nam met Matthis Westendarp in 2018, 2019 en dit jaar deel aan het Europees kampioenschap bij de jeugd.

Westendarp reed Stalido in ’18 en ’19 bij de junioren en vertegenwoordigde zijn thuisland dit jaar bij de young riders. In 2019 wonnen ze met het team de zilveren medaille en werden individueel tiende. Het hoogtepunt volgde op het EK van dit jaar, waar ze met twee nulritten in de finale het individuele goud binnensleepten. Voor de familie Westendarp is Stalido het tweede ‘FRH-paard’. De zelfgefokte Four Seasons FRH won met Matthis’ zus Alexa goud op het EK bij de young riders.

Medailleregen voor Dark Beluga

De achttienjarige Dark Beluga startte zijn carrière in de dressuursport, maar onderging bij zijn eigenaresse Barbara Rosiny een carrièreswitch en kwam uit in de voltige. Op het WK in Budapest sleepte hij twee zilveren medailles in de wacht: bij de solo mannen met Jannik Heiland en bij de solo vrouwen met Janika Derks. Met allebei won de ruin dit jaar op CHIO Aken én werd met Derks nog Duits kampioen.

Bron: St. Georg