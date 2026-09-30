Voorselectie Hannover: Escamillo-zonen Escaneno en Escanto PS voeren de lijst aan

Savannah Pieters
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Voorselectie Hannover: Escamillo-zonen Escaneno en Escanto PS voeren de lijst aan featured image
Escanto PS (v. Escamillo) met Brandi Roenick Foto: Equitaris/Gesina Grömping
Door Savannah Pieters

De voorselectie voor de Hannoveraanse Hengstenkeuring staat voor de deur. Verdeeld over drie dagen – 17, 19 en 20 oktober – verschijnen in totaal 170 dressuurhengsten voor de hengstenkeuringscommissie. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging van de E-lijn: Escaneno (Escamillo x Veneno) is met acht zonen de meest vertegenwoordigde hengst, gevolgd door Escanto PS (Escamillo x Fürstenball) met zeven nakomelingen.


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