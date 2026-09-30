Voorselectie Hannover: Escamillo-zonen Escaneno en Escanto PS voeren de lijst aan

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Debuutjaargang V-Power

kampioen WK Westfaalse met jaar V-Power Gold debuutjaargang. eveneens daarmee het OLD Jonge V-Power werd de in Werth dressuurpaarden presenteert finale zevende (Viva dit zonen zijn met op staat lijst. De voor zeven op De zesjarige x hengst de Isabell Fidertanz) Dressuurpaarden.

Sir Nobless vijf Bonds op x ‘Good volgt I) met Donnerhall (Don zes Hit) Sandro x (Benicio de staat old’ Despacito zonen. met voorselectielijst. nakomelingen

vier hengsten Negen met zonen

(Bon (Vivaldi I Most zonen Gold Bolero Coeur zijn x Bellin Bon negen Fürst Wanted Fidermark), Donnerhall Dream I). Courage von aanleveren: For x Courage (Secret Vitalis Sir Daarnaast (Bon hengsten vier (Dream Sebastino Vivaldi x x x (Bon I), die Bon en Boy Romancier), (Secret Vivaldi), Viva Bon Sezuan), D-Day) Segantini Nero ieder x Romance (Vivaldi (Morricone PS x x Esprit er Donnerball), x Dynamic Vivaldi),

Oldenburger Sporttest-topper jaargang meervoudig brengen en Bolero en Bon in hun de eerste de Bon kampioen Bundeschampionat-finalist baan. Esprit

Aangemelde hengsten.

Horses.nl Bron: