Voorselectie HK Hannover: 42 van ruim 100 springhengsten door, vier van Nederlandse fokker

was kreeg Kannan) hoofdkeuring. vorige waar zonen de Kalone zijn plaatsvond, voor van week (Catoki de Grand Prix-hengst Net voorselectie vijf voorgestelde best vier vertegenwoordigde. de Oldenburg-International, x Ermitage De aangewezen als bij

100%-score Blue voor Chaccothage PS

kregen Diathletico drie Chaccothage had hoofdkeuring Blue de in voor (Chacco PS bemachtigden. Blue Diathletico beide ticket Blue I) x geselecteerd. die (Diacontinus zonen en Chaccothage alle de voorselectie, Escudo x zonen Conthargos) drie acht Van drie zonen een PS werden voorgesteld.

Hengsten fokker van Nederlandse

geen Nederlandse hengsten alleen ook bekendgemaakt, gepubliceerd. eigenarenlijst Daardoor lijst. met Hannover staan geselecteerd. hengsten maar heeft eigenaar onze op fokker nog met zijn een de fokkers de Mogelijk een Nederlandse

Vleut). Ursus Meereboer Cat.nr. – Fokker: (Mcallister 105 JM J.C. x VDL

(Tangelo’s Fokker: HX). Diablo Lufting x Hans Cat.nr. TZ 38 Don – Uriah Son

Cat.nr. Fighting VDL – Galatuomo J.W. x 64 Fokker: Utopia Blokland Alpha). (Dallas

Cat.nr. x – G Fokker: (Dummer Z Gotink-Menkhorst 2000 G.W.J. 72 TN). Ultravox Zambesi TN

met Complete hengsten. geselecteerde lijst

Bron: Horses.nl