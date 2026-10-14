Voorselectie HK Hannover: 42 van ruim 100 springhengsten door, vier van Nederlandse fokker

Op de voorselectie voor de Hannoveraanse hengstenkeuring zijn op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober circa honderd springhengsten voorgesteld. Daarvan kregen 42 hengsten een uitnodiging voor de hoofdkeuring. Vier van de geselecteerde hengsten hebben een Nederlandse fokker.
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100%-score Blue voor Chaccothage PS
kregen Diathletico drie Chaccothage had hoofdkeuring Blue de in voor (Chacco PS bemachtigden. Blue Diathletico beide ticket Blue I) x geselecteerd. die (Diacontinus zonen en Chaccothage alle de voorselectie, Escudo x zonen Conthargos) drie acht Van drie zonen een PS werden voorgesteld.
Hengsten fokker van Nederlandse
geen Nederlandse hengsten alleen ook bekendgemaakt, gepubliceerd. eigenarenlijst Daardoor lijst. met Hannover staan geselecteerd. hengsten maar heeft eigenaar onze op fokker nog met zijn een de fokkers de Mogelijk een Nederlandse
- Vleut). Ursus Meereboer Cat.nr. – Fokker: (Mcallister 105 JM J.C. x VDL
- (Tangelo’s Fokker: HX). Diablo Lufting x Hans Cat.nr. TZ 38 Don – Uriah Son
- Cat.nr. Fighting VDL – Galatuomo J.W. x 64 Fokker: Utopia Blokland Alpha). (Dallas
- Cat.nr. x – G Fokker: (Dummer Z Gotink-Menkhorst 2000 G.W.J. 72 TN). Ultravox Zambesi TN
met Complete hengsten. geselecteerde lijst
Bron: Horses.nl
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