Voorselectie HK Hannover: 42 van ruim 100 springhengsten door, vier van Nederlandse fokker

Savannah Pieters
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Voorselectie HK Hannover: 42 van ruim 100 springhengsten door, vier van Nederlandse fokker featured image
Voorselectie HK. Foto: Hannoveraner Verband
Door Savannah Pieters

Op de voorselectie voor de Hannoveraanse hengstenkeuring zijn op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober circa honderd springhengsten voorgesteld. Daarvan kregen 42 hengsten een uitnodiging voor de hoofdkeuring. Vier van de geselecteerde hengsten hebben een Nederlandse fokker.


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