Voorzitter Hannover: ‘Meerdere keren geprobeerd in gesprek te gaan met Schade’

De ontslagen Hannoveraanse fokkerijleider dr.Werner Schade liet in verschillende interviews al blijken dat hij er niet van gediend was dat het bestuur van het stamboek hem niet officieel hoorde op de vergadering over zijn ontslag. Voormalig voorzitter Manfred Schäfer en Schades voorganger dr. Jochen Wilkens deden daarover ook hun beklag in een open brief. Daarmee was de maat vol voor de huidig voorzitter Hans-Henning von der Decken, die in een persbericht laat weten dat het stamboek wel degelijk heeft geprobeerd om in gesprek te gaan met Schade.

“Voor mij blijft het een raadsel waarom ik na 14 jaar succesvol werk nu moet gaan. Ik kan er alleen hoofdschuddend kennis van nemen omdat het bestuur mij niet één keer de kans heeft gegeven om mijn kant van het verhaal te vertellen. Blijkbaar is het bestuur niet geïnteresseerd in de ware toedracht”, zei Schade in een interview met de Verdener Kreiszeitung. Eerder liet hij optekenen dat hij de redenen niet kende. ““Ik ben benieuwd naar de redenen van het algemeen bestuur.”

Twee brieven

“Aan het besluit om dr. Werner Schade op staande voet te ontslaan is uitvoerig onderzoek voorafgegaan”, meldt Von der Decken in een stellingname namens het bestuur op alle commotie. “De gevallen van plichtsverzuim door dr. Werner Schade zijn middels twee brieven aan hem en zijn advocaat duidelijk gemaakt.”

Meermaals geprobeerd in gesprek te gaan

Volgens Von der Decken is er wel degelijk geprobeerd om met Schade in gesprek te gaan, zelfs nog voor 13 mei 2019, de dag dat werd besloten om Schade op staande voet te ontslaan. “We hebben meerdere keren geprobeerd om met dr. Werner Schade of zijn advocaat in gesprek te gaan. Deze gesprekken zijn geweigerd door Schade en zijn advocaat.”

Accepteren

Schade is voornemens zijn ontslag juridisch aan te vechten. Daarover zegt Von der Decken: “Dat was te verwachten. We betreuren deze situatie, maar moeten dit accepteren. De rechter zal besluiten over de rechtmatigheid van het ontslag op staande voet.”

Bron: Horses.nl