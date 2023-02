Weltmeyer- en Stakkato Preis uitgereikt aan acht jonge Hannoveraanse hengsten

Voor de elfde keer heeft het Hannoveraner Verband de Weltmeyer- en Stakkato Preis uitgereikt aan de best geteste jonge spring- en dressuurhengsten.

De Weltmeyer Preis is uitgereikt aan vier jonge dressuurhengsten. Fifty-Fifty (Fürst Toto x Royal Classic) van Helgstrand Dressage was één van de beste dressuurhengsten in de Deense 35-dagentest. Freigeist (Foundation x Competent) werd in 2020 goedgekeurd en vorig jaar maakte hij met een 8,49 de verwachtingen waar in de 50-dagentest in Schlieckau. Ibiza Dream (Asgard’s Ibiza x Dimaggio), in 2021 reservekampioen op de Bundeschampionate, liep naar een 8,81 in de sporttest. De vierde hengst is Hannoveraans- en Bundeskampioen Va’Pensiero (Vitalis x Fürstenball). Deze hengst kreeg in de sporttest de ultieme tien voor de Rittigkeit en kwam gemiddeld tot 9,36.

Drie Hannoveraanse- en één Rheinlandse hengst domineerden de 50-dagentest in Neustadt/Dosse. Alle vier zijn zij bekroond met de Stakkato Preis. Dat zijn Argento Conte (Argento Vivo x Contendro), die naar een 8,74 liep, Quasi Quadam (Quasimodo van de Molendreef x Quadam) die een 8,84 kreeg, Quentino (Qualito x Stakkato) die een 8,75 kreeg en United Power (Untouchable x Lux) die een 8,90 kreeg.

Bron: Hannoveraner Verband