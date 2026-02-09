Weltmeyer- en Stakkato-Preis voor zeven veelbelovende Hannoveraner-hengsten

Het Hannoveraner Verband heeft vijf jonge dressuurhengsten onderscheiden met de Weltmeyer-Preis. Daarnaast ontvingen twee jonge springhengsten de Stakkato-Preis. Vijf van de bekroonde hengsten, waaronder DC-10 (Dynamic Dream x Escolar) van Joop van Uytert en Helgstrand Dressage, werden onlangs gepresenteerd op de Privathengstschau in Verden.
DC-10
Gribaldi Lindenberg, Venturo onderscheiden Sir en
(Libertad mocht die in 2024 Weltmeyer-Preis De sporttest De hengst is dressuurhengst eerste hengsten in de deel van nemen, vierjarige noteren. Bundeskampioen werd 9,07 derde bij x de in al het Lindenberg en ontvangst de zwarte eerder een Destano). liet van score
in de imponeerde het van rij x de onderscheiden. drie in van x deel zijn sporttest. Sir Gribaldi Ook Belissimo in hoogste keer Münster-Handorf Münster-Handorf van 8,84 in deel met Venturo van sporttest 9,19 de Inclusive) een (Valdiviani I het op Sir jaargang: in deel Gribaldi 8,59 M) All eveneens werden behaalde aanlegtest, 9,01 en (Secret in eindcijfer resultaat eerste II. Venturo en
Stakkato-Preis
Twee zijn eindscore de x VDL x door in in 50-dagentest Treasure Cornado) gemiddeld 8,41. vervolgens K aangewezen aangekocht Firecracker van eindcijfer met behaalde werden met (For Richard van 8,48. springhengsten en VDL dezelfde David werd Adelheidsdorf zijn Firecracker en Acorezzo goedkeuring (Arezzo bevestigde Hij K potentie bij test premiehengst Stakkato-Preis: Crumble). en een een Will. in de Acorezzo Vogel als onderscheiden
Horses.nl/Hannover Bron:
