Weltmeyer- en Stakkato-Preis voor zeven veelbelovende Hannoveraner-hengsten

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Weltmeyer- en Stakkato-Preis voor zeven veelbelovende Hannoveraner-hengsten featured image
DC-10. Foto: Dr. Tanja Becker / Equitaris
Door Savannah Pieters

Het Hannoveraner Verband heeft vijf jonge dressuurhengsten onderscheiden met de Weltmeyer-Preis. Daarnaast ontvingen twee jonge springhengsten de Stakkato-Preis. Vijf van de bekroonde hengsten, waaronder DC-10 (Dynamic Dream x Escolar) van Joop van Uytert en Helgstrand Dressage, werden onlangs gepresenteerd op de Privathengstschau in Verden.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like