Weltmeyer Preis voor twee dressuurhengten, Stakkato Preis voor drie springhengsten

Voor de dertiende keer heeft het Hannoveraner Verband de beste jonge hengsten met de beste testresultaten met de Weltmeyer- of Stakkato Preis onderscheiden. Op de 33e editie van de privé hengstenshow in Verden werden twee dressuur- en drie springhengsten geëerd: Escaneno (v. Escamillo), Global Hope (v. Global Player), Geoffrey FRH (v. George Z), Elton (v. Emerald) en Vincero (v. Viscerado).

Escaneno werd vorig jaar met Jacob Schenk in het zadel reservekampioen op het Hannoveraans kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden. Eerder overtuigde hij al twee keer in de sporttest, waarbij hij vooral opviel met zijn fijne Rittigkeit. Ook Global Hope wordt gereden door Schenk. De hengst werd in 2023 op driejarige leeftijd Hannoveraans- en Bundeskampioen, waarbij hij de ultieme tien voor zijn draf en Rittigkeit kreeg.

Stakkato Preis

Geoffrey FRH won in 2023 zilver op de Hannoveraner Springpferde-Masters en veroverde vorig jaar brons op de Bundeschampionate. Daarnaast kwalificeerde hij zich voor het WK Jonge Springpaarden. Op basis daarvan kreeg hij het FRH-achtervoegsel. Ook Elton, die zijn 50-dagentest in Adelheidsdorf met een 8,48 afrondde, en Vincero die in Elmshorn en Münster-Handorf een goede sporttest liep, krijgen de Stakkato Preis. Laatstgenoemde hengsten ontvangen de prijs op een later moment. Zij waren niet bij de huldiging in Verden aanwezig.

Bron: Hannoveraner Verband