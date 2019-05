Werner Schade verbreekt zwijgen over non-actiefstelling

Werner Schade hield zich tegenover de Verdener Kreiszeitung afgelopen zaterdag nog in over zijn non-actiefstelling als fokkerijleider van het Hannoveraanse stamboek. Nu heeft hij zijn stilzwijgen verbroken met een statement aan diezelfde krant. De reden daarvoor zijn de uitingen over de kwestie die zijn gedaan op social media (onder andere op de facebookpagina van het geroyeerde Hannoveraanse lid Hans Richelshagen).

“Ik heb wat tijd nodig gehad om over dit besluit van het bestuur na te denken, het was een stap die me zeer heeft verrast. Aan het begin van vorige week heeft voorzitter Hans-Henning von der Decken me nog voortzetting van mijn werkzaamheden aangeboden onder nieuwe voorwaarden. Wat de voorzitter in de dagen van dinsdag tot vrijdag tot een dergelijke ommekeer heeft bewogen, is me onduidelijk. Sinds enige tijd zijn er bij het stamboek mensen actief die, deels op oneerlijke wijze, het management van het Hannoveraanse stamboek in diskrediet proberen te brengen. Blijkbaar is het deze mensen gelukt om de voorzitter tot non-actiefstelling te bewegen.”

Niet volgens statuten

Schade meent bovendien dat zijn non-actiefstelling niet volgens de statuten van het stamboek is verlopen. Voor een dergelijk besluit is namelijk goedkeuring nodig van het hele bestuur, niet alleen van het algemeen bestuur. “Mijn vraag of dit besluit volgens de statuten is gemaakt, is tot op heden niet beantwoord. Volgens mij is er helemaal niet zo’n besluit. Dan gaat het dus om een individuele actie van Von der Decken.”

Verwoestende werking

“Afgezien van de verwoestende impact van dit besluit op mij als persoon, lopen projecten om de toekomst van de vereniging veilig te stellen gevaar.Ik maak me grote zorgen over het traditierijke Hannoveraanse stamboek, de steunpilaar van de Duitse paardenfokkerij en de daarop bouwende paardensport. Ik hoop dat de constructieve krachten de overhand zullen krijgen in de vereniging en ik binnenkort mijn succesvolle werk kan voortzetten. ”

Bron: Kreiszeitung