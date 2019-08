Westfaalse kampioen Danciero met twee 10-en kampioen in Verden

Met twee 10-en (voor de draf en de galop) werd de Westfaalse kampioen Danciero (Dancier x Floriscount) vandaag gehuldigd als Hannoveraans kampioen bij de driejarige hengsten. De Hannoveraans geregistreerde hengst van Andreas Helgstrand en Paul Schockemöhle liep naar een 9,4 gemiddeld onder Eva Möller. Dat was het zoveelste succes voor de 46-jarige Möller in korte tijd.

Möller reed de driejarige Fynch Hatton (v. Formel Eins) naar de kampioenstitel in Oldenburg, de vijfjarige Valverde (v. Vitalis) naar de kampioenstitel in Westfalen en een week later naar de vierde plaats op de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden, de vierjarige So Unique (v. Sezuan) naar de winst in de rubriek voor vierjarigen op de WK in Ermelo en nu was er alweer winst. De voor 700.000 euro door Helgstrand en Schockemöhle op de Westfaalse keuring aangeschafte Danciero kreeg in Verden een 9 voor de stap, een 10 voor de draf en de galop, een 9,5 voor de stand van opleiding en een 8,5 voor de bouw. Daarmee versloeg hij Damaschino (Danone I x Fidertanz, 9 gemiddeld)en Bon Courage (Bon Coeur x Vivaldi, 8,8 gemiddeld).

Frizzantino wint bij vierjarigen

Bij de vierjarigen was de winst voor Frizzantino (Finest x Quaterback) met Borja Carrascosa met een 8,4. Tweede werd de Celler staatshengst D’Olympus (Don Olymbro L x Dancier) met een 8,2.

Dante Weltino en Belantis

Bij de drie- en vierjarige merries en ruinen leverden Dante Weltino en Belantis de kampioen. De driejarige ruin Dantiamo (Dante Weltino x Londonderry) stond met een 8,3 gemiddeld bovenaan bij de driejarigen. De merrie Be Happy (Belantis x Fidermark) won met een 8,8 bij de vierjarigen.

Vijf en zesjarigen

De dressuurkampioenschappen voor vijf- en zesjarigen gingen respectievelijk naar de hengst Spökenkieker V (Spörcken x Rotspon, 8,7 gemiddeld) en de ruin Quaterdance (Quaterhall x Dancier, 8,4 gemiddeld).

Uitslagen

Bron: Horses.nl