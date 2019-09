Wilken Treu verruilt Westfalen voor Hannnover

Wilken Treu verruilt Westfalen voor Hannover. De 37-jarige Treu, die zeven jaar geleden aantrad als fokkerijleider en directeur van het Westfaalse stamboek, wordt per 1 december 2019 directeur van het Hannoveraanse stamboek en daarmee de opvolger van de op staande voet ontslagen dr. Werner Schade.

Schade was fokkerijleider en directeur van het Hannoveraanse stamboek, maar die dubbelfunctie werd dit voorjaar op de jaarvergadering uit elkaar gehaald. Ulrich Hahne, jarenlang plaatsvervangend fokkerijleider in Hannover, volgde Schade op als fokkerijleider en nu is dus ook de functie van directeur vergeven. Het Westfaalse stamboek vindt het jammer om Treu te zien vertrekken. “We hebben deze beslissing van Wilken Treu te accepteren, ook al hadden we hem liever bij ons gehouden. Hij heeft, samen met zijn vrouw, gekozen om terug te keren naar zijn geboortegrond, Nedersaksen”, aldus de Westfaalse voorzitter Ralf Johanson, die er zeker van is dat er snel een opvolger voor Treu gevonden kan worden.

Jonge en tegelijkertijd ervaren persoon

De Hannoveraanse voorzitter Hans-Henning von der Decken is blij met de benoeming van Treu. “Ik ben heel blij dat we voor deze functie een jonge en tegelijkertijd zeer ervaren man hebben kunnen vinden.”

Bron: Horses.nl