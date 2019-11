Youtuber maakt vlog over veilingblunder Hannover

Over het gestuntel op de Hannoveraanse veiling met de verkoop van Confess Color (Cadeau Noir x Licosto) is al veel geschreven. Maar bij schrijven blijft het niet: de Amerikaanse dressuuryoutuber Joseph Newcomb maakte een vlog over de situatie die pijnlijk blootlegt hoe er werd geblunderd in Verden. Het Hannoveraanse stamboek is nog steeds niet met een verklaring van de gebeurtenissen gekomen, wel is besloten dat veilingmeester Bernd Hickert de hamer (voorlopig) niet meer in de hand heeft.