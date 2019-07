Zes Hannoveraanse fokkers maken zaak tegen stamboek aanhangig

Met hulp van paardenadvocaat dr. Burkhard Oexmann hehben zes Hannoveraanse fokkers een zaak tegen het Hannoveraanse stamboek aanhangig gemaakt. De reden daarvoor is het ontslag op staande voet van fokkerijleider dr. Werner Schade. De fokkers menen dat het ontslag onrechtmatig is.

Er zijn meerdere redenen waarom de fokkers menen dat Schade nooit op staande voet ontslagen had mogen worden. Het gaat daarbij onder andere om de formele procedure: in de statuten van het stamboek staat dat bestuursleden minstens twee weken voorafgaand aan een buitengewone vergadering uitgenodigd moeten worden. De uitnodiging voor de vergadering over het ontslaan van Schade werd op 26 april verstuurd en de vergadering had op 13 mei plaats. Volgens Oexmann zijn dat geen twee weken: omdat sommige bestuursleden in het buitenland wonen had er rekening moeten worden gehouden met drie dagen postduur en met het feit dat 1 mei een feestdag is in Duitsland. Oexmann komt dan op elf in plaats van veertien dagen.

Nog meer gedoe over de uitnodiging

Verder stond er volgens Oexmann niet duidelijk op de uitnodiging waar op het Hannoveraanse paardencentrum de vergadering gehouden werd en had het bespreken van het ontslag van Schade op de agenda moeten staan. Ook als dat het enige onderwerp van de vergadering was. Verder haalt Oexmann nog aan dat voorzitter Hans-Henning von der Decken gestemd heeft over het ontslag, terwijl hij volgens Oexmann niet stemgerechtigd was.

De rekening van Theo Leuchten

Verder komt het opgestapte bestuurslid Theo Leuchten ook nog aan bod. Theo Leuchten verkocht een paard via de Hannoveraanse eliteveiling en had met een stamboek een prijs afgesproken waarvoor hij het paard kon terugkopen. Hij kocht het paard ook terug, maar voor meer dan het bedrag dat was afgesproken. Hij was dus verplicht om het stamboek terugkoopkosten te voldoen. Dat weigerde hij. Werner Schade ging daar niet mee akkoord en wilde de terugkoopformulieren niet tekenen zonder betaling van Leuchten. Uiteindelijk deed voorzitter Von der Decken dat alsnog, volgens Oexmann. De advocaat meent dat Von der Decken daarmee frauduleus handelde.

Rechtbank in Verden

De zaak wordt op dit moment behandeld door de Rechtbank in Verden. In de zaak, waarin uitspraak zeker niet voor het vierde kwartaal van dit jaar wordt verwacht, zal ook deze klacht van de zes fokkers worden meegenomen. Oexmann verwacht voor 75% dat de rechter het ontslag van Schade als onrechtmatig verklaart. Als dat zo is, had het Hannoveraanse stamboek Uli Hahne niet als nieuwe fokkerijleider mogen inzetten. En volgens Oexmann zijn dan alle beslissingen die Hahne nu maakt onrechtmatig: dat betekent dus dat alle fokkers hun lintjes die ze deze zomer bij hun merries en veulens krijgen opgesteld, weer kunnen inleveren.

Von der Decken: ‘Nu nog niet reageren’

Voorzitter Hans-Henning von der Decken wil nu nog niet reageren op de aanklacht van de fokkers. “We zullen dat ter zijner tijd doen met een bericht op onze website.”

Theo Leuchten: ‘Managementfouten van het veilingteam’

Theo Leuchten heeft ook gereageerd op de beschuldigingen van de fokkers. “Het paard waar het om gaat was een zesjarige die door fouten van het veilingteam een kapotte mond had. Daarnaast heeft het paard op de dag voor de veiling meegelopen in de hengstenquadrille van het Celler Landgestüt. Hij had nog nooit met stang en trens gelopen en kreeg nu in zijn kapotte mond een stang en trens gehangen. Ik was boos over deze gang van zaken en wilde om die reden de terugkoopkosten niet voldoen. Het bestuur heeft toen de terugkooprekening besloten te storneren.”

Bron: St. Georg