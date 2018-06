Hannoveraanse hengst Qualito (7) plotseling overleden

De door Helmut Habermann gefokte Qualito werd als veulen aangeschaft door Landgestüt Celle. Bij zijn goedkeuring in Hannover werd hij met een premie onderscheiden. In 2014 won de hengst het kampioenschap vrij springen in Verden en in 2016 en 2017 nam hij deel aan de Bundeschampionate. Dit seizoen boekte Qualito onder het zadel van Heiko Tietze aansprekende resultaten in de nationale sport.

Goedgekeurde zoon

Uit de eerste jaargang van Qualito komt een goedgekeurde zoon: de Hannoveraanse hengst Quantox (mv. Lady’s King).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB