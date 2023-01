Hannoveraanse topvererver Stakkato overleden

De legendarische springpaardenleverancier Stakkato (v. Spartan) is op 30-jarige leeftijd ingeslapen meldt St.Georg zojuist op de website. De Hannoveraanse hengst kende een glansrijke sportcarrière onder Eva Bitter. Ook in de fokkerij was Stakkato heel succesvol. Hij heeft ruim 100 goedgekeurde zonen en tientallen nakomelingen die op het hoogste niveau sprongen.

Stakkato werd in 1993 bij August Meyer geboren. Als jonge hengst vielen zijn springcapaciteiten al op. Hij werd in het verrichtingsonderzoek in Adelheidsdorf eerste bij de springpaarden met 144 punten. Onder Eva Bitter maakte Stakkato het helemaal waar in de sport. Zo werd hij in 1998 kampioen op het Bundeschampionat en won toen alle proeven. Het jaar erop werd hij tweede in Warendorf. Bitter en Stakkato werden Duits kampioen springen in 2003. In 2011 ging hij met pensioen na een mooie internationale carrière, hij had bijna 2,5 ton bij elkaar gesprongen.

Hengst van het Jaar

Ook zijn nakomelingen doen het goed in de sport. Al in 2001 stond de Hannoveraan dankzij zijn nakomelingen op de eerste plaats in de fokwaardeschatting van de Duitse Hippische Federatie (FN) voor de springsport. Momenteel hebben directe Stakkato kinderen meer dan 3,3 miljoen euro gewonnen in de Duitse sport. 246 van hen hebben successen in de klasse S. Van zijn 76 in Duitsland goedgekeurde zonen zijn er 64 ingeschreven in hengstenboek I. In 2007 werd hij uitgeroepen tot hengst van het jaar in zijn thuisfokgebied Hannover. Stakkato werd in 2019 teruggetrokken uit de actieve fokkerij.

Bekende kinderen

Bekende en succesvolle goedgekeurde zonen van Stakkato zijn onder meer Satisfaction I, Stakkato Gold, Ukato, Stalypso, Scendix, Spartacus TN, Wallenberg, Stakkatol, Filou de Muze en Starpower TN. Stakkatos-dochters waren ook waardevol in de fokkerij. Een van de meest prominente is Sensation, de moeder van de hengst Perigueux. Met hem werd Eva Bitter ook Duits kampioen. Zijn dochter Stakkariealla werd voor maar liefst 2,4 miljoen euro verkocht op de PSI Veiling.

Bron St.Georg/Horses.nl