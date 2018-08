Hannoveraner kampioenen gehuldigd in Verden

Terwijl in Ermelo de Hannoveraanse hengst D’Avie wereldkampioen bij de zesjarige dressuurpaarden werd, kwamen in Verden zijn mogelijke opvolgers in de baan voor de zadelkeuringen van het Hannoveraner Verband. De reservekampioen van de Herwart von der Decken-Schau Feingefühl (Fürstenball x Farewell III) werd met 9,10 kampioen onder het zadel bij de driejarige merries en ruinen. Ze was de enige van de verschillende finales die boven de 9 uitkwam.