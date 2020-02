Hannoveraner Verband: 90 procent stemt voor hervormingen

In de afgevaardigden vergadering van het Hannoveraner Verband werd de geplande structurele hervorming behandeld. Maar liefst 90 procent van de aanwezigen stemt voor hervormingen.

Het is al een feit dat de functies van directeur en fokkerijmanager bij Hannoveraner Verband voortaan afzonderlijk worden ingevuld en niet langer door één persoon. Wilken Treu is verantwoordelijk voor handelszaken en Uli Hahne voor fokzaken.

Doelstellingen

De doelstellingen van de structurele hervorming zijn volgens het persbericht van het Verband, fokkers in toenemende mate betrekken bij de besluitvormingsprocessen van het stamboek. Het afgevaardigden stelsel moet blijven bestaan ​​en er moet “specifieke expertise in de verschillende instanties” worden geïntegreerd. Het besturend orgaan, presidium, zal uit zes personen bestaan. Er is ook een raad van commissarissen met vijf leden. Zowel het presidium als de raad van toezicht worden gekozen door de afgevaardigden. De verkiezingen zijn gepland voor de vergadering van afgevaardigden op 27 april.

Het huidige bestuur blijft in functie totdat de nieuwe statuten zijn geregistreerd.

