Hans de Roover gehuldigd als Fokker van het Jaar

Zichtbaar geëmotioneerd is Hans de Roover zojuist gehuldigd als fokker van het jaar in de springrichting. Het kwam als een grote verrassing én een kers op de taart voor de succesvolle fokker. Vorig maand werd Hans de Roover al de KWPN Brabant-Cup toegekend en nu kon hij opnieuw plaatsnemen in de koets, waar hij ditmaal zelfs de teugels zelf in de hand nam.

“Dit is echt top, ik had het totaal niet verwacht en kreeg het pas in de gaten toen ze het hier aan het omroepen waren”, stamelt de fokker na afloop. Hij verwierf landelijke bekendheid dankzij het programma Boer zoekt Vrouw en presentatrice Yvon Jaspers bracht via een videoboodschap haar felicitaties over in Ermelo. “Ik dacht dat hij al de hoofdprijs had gewonnen met jouw grote liefde Anet, en nu komt daar ook nog eens de titel als beste springpaardenfokker bij! Van harte gefeliciteerd!”, reageerde ze vanuit Berlijn.

Van varkens naar tuigers en springpaarden

Net als een groot aantal andere fokkers had ook Hans de Roover zijn stallen ooit gevuld met varkens. Tot de eeuwwisseling waren het vooral tuigpaarden die zijn stallen bevolkten. En hoewel hij de meeste naam heeft gevestigd met de springpaarden, is deze fokker van het jaar behoorlijk veelzijdig. Want hij fokte internationale menpaarden en ook internationale eventingpaarden.

Nimmerdor-dochter basis van fokkerij

In 1997 kocht hij de Nimmerdor-merrie Jolaris die aan de basis staat van zijn huidige successen. Rond 2005 stapte Hans over op het bedrijfsmatig fokken van paarden, en dat gaat hem goed af. Deze fokker van het jaar is op meerdere fronten een KWPN-ambassadeur. Hij neemt met zijn merries, hengsten en veulens deel aan keuringen en IBOP’s. Daarnaast organiseert hij al meerdere jaren een veulendag, waar hij zijn eigen veulens laat zien aan geïnteresseerden. Iets wat gepaard gaat met Brabantse gezelligheid. Vanwege zijn lange lijst met sportpaarden die succesvol zijn tot en met het hoogste niveau, de door hem opgebouwde predicaatrijke merrielijnen, meerdere aangewezen hengsten en zelfs twee goedgekeurde hengsten, mag Hans de Roover zich de springpaardenfokker van het jaar 2022 noemen.

Bij de huldiging werd onder meer zijn KWPN-goedgekeurde hengst Oerend Hard HBC (v.Jukebox) betrokken.

Bron: KWPN