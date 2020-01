Hans-Dieter Dreher’s Colore naar Haras du Géry in Frankrijk

Nadat Colore (v.Contender x Lord) doorbrak onder het zadel van Beat Mandli, bracht de hengst met Hans-Dieter Dreher het grootste deel van zijn carrière door. Het duo won de 5 * CSIO Nations Cup op Spruce Meadows en de Grand Prix van Maastricht en schitterde in de mooiste arena's van de wereld met overwinningen in Genève, Madrid, Manheim, Stuttgart, Doha, London en vele anderen. De Contender-zoon is nu verhuisd naar het Franse Haras du Géry voor de dekdienst.

Colore komt uit een moederlijn die al meerdere beroemde hengsten heeft voortgebracht, zoals Cardento (v.Capitol I), Untouchable M (v.Quick Star), Quintender (v.Quick Star), Colorit (v.Coriano) en ook zeer goede internationale winnaars zoals SIEC Carsten (v.Cassini I), Corino VDL (v.Corrado I), Carland (v.Caretino) en Colora (v.Contendro).

Haras du Géry

De 18-jarige Colore is twee jaar geleden goedgekeurd door het Selle Français-stamboek en komt nu in Frankrijk te staan ​​bij Haras du Géry, eigendom van de familie Gauffreteau. De stoeterij heeft samen met het dekstation France Etalons al de eerste nakomelingen van Colore, hoewel er nog niet zoveel zijn, beginnen ze toch op internationaal niveau op te duiken.

‘Harmonieuze types’

“Deze hengst is van een serieus goed type. Hij heeft zeer goede gewrichten en een sterke rug en komt uit een van de beste Holstein-lijnen. We zagen zijn eerste nakomelingen op de Selle Français-hengsten kwalificatietour en we zijn zeer tevreden omdat het goed samengestelde veulens zijn met kracht, bloed en de hengst geeft harmonieuze types,” reageert Haras du Géry. Colore is de tweede Haras du Géry-aanwinst. De stoeterij verwelkomde ook het voormalig 1.60m paard van Jérôme Hurel en Philippe Rozier, Quartz Rouge (Ultimo van Ter Moude x Qredo de Paulstra), wiens grootmoeder niemand minder is dan de volle zus van de tophengst Papillon Rouge (v.Jalisco B).

Bron: Stud For Life/Horses.nl