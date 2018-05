Hans Krudde in herkeuringscommissie Gelders Paard

Door de benoeming van Arie Hamoen in de Hengstenkeuringscommissie Gelders paard is er een vacature ontstaan in de Herkeuringscommissie Gelders paard waar Hamoen tot december 2017 zitting in had. Het Algemeen Bestuur stelde voor om Hans Krudde als lid van de Hengstenherkeuringscommissie Gelders paard te benoemen voor een periode van 3 jaar, te weten van mei 2018 t/m mei 2021.