Hardrock Z en Grandorado TN hofleveranciers 2e bezichtiging

Meer dan 100 springhengsten komen terug in de tweede bezichtiging van het KWPN in het eerste weekend van februari. Hardrock Z (v. Heartbreaker) en Grandorado TN N.O.P. (Eldorado van de Zeshoek) zijn dit jaar de topleveranciers van deze jonge hengsten, met respectievelijk acht en zes zonen.

De eerste twee dagen van de KWPN Stallion Show, woensdag en donderdag, staan in het teken van de tweede bezichtiging voor springhengsten. De eerste groep verschijnt op woensdag 1 februari om 08:30 uur in de piste in Den Bosch. In totaal komen er die dag tien groepen in de arena. Achteraf worden de aangewezen springhengsten gepresenteerd aan de hand. Donderdag worden hier nog vier groepen springpaarden aan toegevoegd en worden de premiehengsten gepresenteerd.

Hardrock Z hoofdleverancier

De door de VDL Stud aangekochte KWPN-erkende hengst Hardrock Z (Heartbreaker uit Carte Blanche Z van Carthago) mag zich dit jaar de topleverancier noemen van de springhengsten van de tweede bezichtiging. Met acht nakomelingen is hij dit jaar de aanvoerder. Hardrock Z was met zestien nakomelingen ook al hoofdleverancier van de eerste bezichtiging. Na Hardrock Z staat de Grand Prix-hengst Grandorado TN N.O.P (Eldorado van de Zeshoek uit Charmieque elite prest EPTM-spr IBOP-spr sport-spr PROK van Carolus II, fokkers M. Rietberg en D.J. Verhoeven uit Holten) met zes nakomelingen het vaakst als vader te boek. Daarna hebben La Costa ES (v. Mosito van het Hellehof uit Isolde ES elite sport-spr PROK van Cumano, fokker Egbert Schep) en Chacoon Blue (v. Chacco Blue) met vier nakomelingen in de tweede bezichtiging de grootste bijdrage geleverd.

Tweede bezichtiging

In de tweede bezichtiging voor springhengsten wordt naast exterieur en aanleg ook de afstamming c.q. moederlijn duidelijk in de besluitvorming meegewogen. Voor de tweede bezichtiging worden de inmiddels driejarige springhengsten wederom in de kooi verwacht en moeten nogmaals vrijspringen en vrijbewegen. Na de tweede bezichtiging worden de allerbeste hengsten geprimeerd. Door de primering van de hengsten worden de meest complete hengsten extra in de schijnwerpers gezet en kan hierdoor aangegeven worden welke richting we op willen met de fokkerij. Alle kenmerken, exterieur, aanleg en afstamming, wegen mee voor de definitieve beslissing of een hengst al dan niet wordt aangewezen voor het laatste traject voor zijn mogelijke goedkeuring: het verrichtingsonderzoek.

Groepenindeling

Bron: KWPN