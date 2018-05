Harmonie kernwaarde in dressuurpaardenfokkerij

Harmonie, dat is volgens het KWPN het woord dat dressuurpaardenfokkers in hun oren moeten knopen. Op de WBFSH-ranking, de zelfverzonnen podiumplaatsenranking én de HorseTelex Results Ranking staat het KWPN in de dressuur bovenaan, maar om die positie vast te houden heeft het KWPN nagedacht over wat er in de toekomst wordt gevraagd. “In de dressuursport wordt harmonie dé maatstaf”, aldus Johan Knaap.