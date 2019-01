Harrie Smolders’ Don VHP Z een van de zes BWP ambassadeurs

Traditiegetrouw worden op de BWP hengstenkeuring de nieuwe ambassadeurs van het stamboek gehuldigd. Vrijdagavond 18 januari eert het Belgische stamboek in Lier zes ambassadeurs waaronder Harrie Smolders' toppaard Don VHP Z (v. Diamant de Semilly).

Onder Harrie Smolders kende Don VHP Z een succesvol jaar. De vijftienjarige zoon van Diamant de Semilly, gefokt door Guy De Schuymer, bracht Smolders naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Op de Global Champions Tour won het paar de Grand Prix van Hamburg en was derde in Parijs en Doha. Op de wereldruiterspelen in Tryon was het paar de beste Nederlandse combinatie. Op de Dynamic ISV ranking springen van HorseTelex staat Don op de negende plaats. Afgelopen jaar sprong hij ruim 613.000 euro bij elkaar.

De andere ambassadeurs zijn:

ASB Conquistador

ASB Conquistador (Bush vd Heffinck). De zoon van Clinton liep zelf op Grand Prix niveau in handen van onder meer Eric Navet en Karl Cook. Maar hij vooral bekend als vader van Oaks Redwood die onder de Australiër Billy Raymont furore maakte in Tryon.

Winningmood

Luciana Diniz’ Winningmood die dit jaar in Parijs afscheid nam van de sport. De Darco-zoon heeft in de fokkerij al dertien nakomelingen die op 1,60m-niveau springen en zeven goedgekeurde zonen.

Faustino de Tili

Ook Bull Run’s Faustino de Tili (v. Berlin) krijgt de titel ambassadeur. Onder de Amerikaanse Kristen Vanderveen loopt de BWP’er heel wat dollars bij elkaar.

Ultimo van ter Moude

De dekhengst Ultimo van ter Moude (v. Capitol I) liep op het hoogste niveau in de sport onder Todd Minikus. In de fokkerij heeft verschillende kinderen in de internationale sport, waaronder Quartz Rouge.

Flexible

Wereldbekerwinnaar Flexible is de zesde ambassadeur. De 23-jarige zoon van Cruising was in zijn topdagen bijna niet te kloppen met zijn Amerikaanse ruiter Rich Fellers. In 2012 won het duo de wereldbeker in Den Bosch. De hengst is in Amerika goedgekeurd bij het BWP NAD en ook hij heeft al weer verscheidene kinderen in de internationale piste lopen.

Bron BWP