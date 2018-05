Harvy en Roemer WFFS-dragers

Van Roemer heeft de Amerikaanse Iron Spring Farm diepvriessperma van de hengst getest. Daaruit blijkt dat de Pilatus-zoon, die in de Nederlandse fokkerij behoorlijke invloed heeft via onder andere kleinzonen Rousseau, Inspekteur en Rubiquil, drager was van WFFS. Iron Spring Farm, waar Roemer tien jaar dekte, zegt nooit meldingen te hebben gehad van veulens met mankementen.

‘Fokkers zullen hem nu laten staan’

Bij de door P.H. van Elk gefokte Harvy, in 2016 kampioen van de Zweedse hengstenkeuring, was het juist een veulen met WFFS-kenmerken die alarmbellen deed rinkelen. Stoeterij Blädde Gård liet de Bernini-zoon testen en bracht naar buiten dat de hengst drager is. Vooralsnog trekt Blädde Gård de hengst niet terug uit de fokkerij, al is de eigenaar wel bang dat fokkers het niet meer aandurven om met de hengst te dekken. “Als er nog merriehouders zijn die hem willen gebruiken, zullen wij de kosten voor de WFFS-test van de merrie op ons nemen.”

NRPS

Het NRPS heeft ondertussen de gehele hengstenstapel getest en er bevinden zich zes dragers onder de NRPS-hengsten. Er is nog niet bekend gemaakt om welke hengsten het gaat.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Tidningen Ridsport