HBC Stal verkoopt Lennon HBC naar California

Gisteren maakte HBC Stal bekend op Facebook dat Lennon HBC (v. Gullit HBC) hun stallen gaat verlaten. De KWPN goedgekeurde hengst is verkocht naar California, waar hij zijn springcarrière voort gaat zetten. Lennon HBC is gefokt uit de sportmerrie Dancing Queen (v. Corland) die vroeger succesvol was op 1.60m niveau. Gullit HBC (v. Cantos) springt op dit moment 1.45m.