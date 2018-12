HC Ermelo: Hermès wint klasse Z/ZZ-Licht, Geniaal maakt indruk

Net als de klasse M dressuur kende de klasse Z/ZZ-Licht op de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur in Ermelo dezelfde winnaar als de vorige wedstrijd. Hermès (Easy Game x Flemmingh) liep onder Dinja van Liere naar 84 punten, genoeg om stalgenoot Geniaal (Vivaldi x Biotop) achter zich te houden, eveneens voorgesteld door Van Liere.

De donkerbruine Hermès begon zijn proef niet optimaal: in het eerste gedeelte van de proef had hij iets smakelijker mogen ogen in de aanleuning. Dat werd gaandeweg de proef vorderde beter en werd uiteindelijk beoordeeld met 8,5-en voor de draf, galop, harmonie en het totaalbeeld. De hengst liet een zeer goede stap zien, maar kreeg hiervoor niet hoger dan een acht.

Revelatie

De ZZ-Licht-proef van Geniaal vormde een revelatie. De hengst heeft zich goed ontwikkeld en ging gedurende de proef mooi gedragen en opwaarts door de ring. De Vivaldi-zoon liep de proef met veel gemak door, wat goed terug te zien was in de keurig uitgevoerde pirouette’s, contragalop en vliegende wissels. Het hoogste cijfer, een 8,5, ontving hij voor de draf, waarin Geniaal een mooi silhouet liet zien.

Veel power

De top drie werd compleet gemaakt door Glock’s Trafalgar (Totilas x Lord Loxley). Riccardo Sanavio stelde de hengst met veel allure voor: het beeld was opwaarts, harmonieus en met veel power. De draf werd terecht beoordeeld met een negen, maar de beperkte stap zorgde ervoor dat het totaalaantal werd teruggebracht naar 79 punten. Hennessy (De Niro x Jazz) en Hitmaker (Wynton x Cabochon) volgden respectievelijk op plaats vier en vijf.

Bron: Horses.nl