HC Ermelo: Jameson RS2 klasse apart in L dressuur

De hegemonie van Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) duurt voort: de zwarte hengst die dit jaar al overtuigde in de Pavo Cup finale, in het KWPN Verrichtingsonderzoek én de eerste wedstrijd van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur, deed er in Ermelo nóg een schepje bovenop. Met een totaal van 94 punten bleek hij heer en meester in Ermelo.

Het werd dus een dikke overwinning voor Marieke van der Putten en de Blue Hors Zack-zoon. Jameson RS2 heeft zich de afgelopen maand nog weer verder ontwikkeld en imponeerde met prachtige drafverruimingen, veel gedragenheid en front en een magistrale galop die terecht met een tien werd beoordeeld: die kan ook niet beter. De stap kreeg met een 8,5 het laagste cijfer, maar dat was iets aan de hoge kant. Hoewel de hengst actief en zuiver stapt, mag dat duidelijk nog meer schrijdend. Er kwam een kleine kritische opmerking op de aanleuning, die mag af en toe net iets meer open zijn.

Aanwinst Nederlandse fokkerij

Renate van Uytert-van Vliet deed wederom goede zaken met de zwartbruine Just Wimphof (De Niro x Riccione). De hengst verzamelde 87 punten en viel vooral op met zijn werkwilligheid, de harmonie leverde hem namelijk een 9 op, evenals de stap. De bij het KWPN en in Oldenburg goedgekeurde hengst heeft een mooie grote en ruime stap en is daarmee echt een aanwinst voor de fokkerij in Nederland, waar de stap vaa een aandachtspunt is.

Ex aequo

De derde plaats werd gedeeld door Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) voorgesteld door Van Uytert-Van Vliet en For Ferrero (For Romance I x Don Crusador) gereden door Kim Koolen. Johnny Depp toonde veel techniek in de draf en galop en liet een mooie schrijdende stap zien. For Ferrero ging met veel activiteit door de baan en toont veel kracht in het schakelen. De hengst heeft van nature een ronde hals en rolde zich af en toe net iets teveel op. Beide hengsten kwamen uit op 85 punten.

Extra galoppade

Franka Loos eindigde met Van Olst-hengst Jayson (Johnson x Negro) met 83 punten op de vijfde plaats. De pas bij het KWPN-goedgekeurde hengst is een vlug en actief paard met een extra galoppade, maar dat kwam niet helemaal tot uiting in de cijfers. De hengst toont veel gemak, gedragenheid en kracht in de galop.

Bron: Horses.nl