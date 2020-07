Heihoeve’s Lencia en Gruyter’s My Love vallen op bij New Forestkeuring

Bij de twee stamboekkeuringen en veuleninspecties voor New Forest pony’s van vorige week, viel er veel te vieren. Zowel in Vorden als in Wenum Wiesel werden meerdere merrie voorlopig Kroon verklaard. Ook waren er een aantal eerste premieveulens.

In Wenum Wiesel kregen drie van vier veulens een eerste premie: Tiptop (v. Jacodi’s Bera’s Boots) van K. Dams-van Welpen uit Westerhaar, Klinkenberg’s Camilla (v. Redd Bull) van H. Haaksema uit Doornspijk en MoorHill’s D-Day (v. Gruyter’s Bruno Mars) van J. Kniest uit Groenlo.

Uitschieters Wenum Wiesel

Voor de stamboekopname kwamen 23 pony’s in de keuringsbaan. De uitschieters van de dag waren Heihoeve’s Lencia en Gruyter’s My love. Heihoeve’s Lencia (v. Kinou des Marroniers) van de Fam Bosch uit Berlicum imponeerde tijdens springen en verdiende op alle springonderdelen 90 punten. Met 75 voor exterieur en 85 punten op bewegen werd ze vlot ster en voorlopig kroon verklaard. Deze merrie is de halfzus van de goedkeurde hengst Heihoeve’s Boston. Er was nog meer succes voor de Fam Bosch, de twee andere merrie Heihoeve’s Olivia en Heihoeve’s Yunha werden ook beide ster en voorlopig kroon.

Nog een heel opvallende merrie was Gruyter’s My love (v. Brummerhoeve’s Levi H) Deze zeer complete merrie werd Ster en voorlopig kroon verklaard met 80 punten op exterieur, 85 voor beweging en 85 punten op alle springonderdelen. Ze is de halfzus van de goedkeurde hengst Gruyter’s Bruno Mars. Verder kregen 17 merries het sterpredikaat, daarvan werden er zelfs 11 voorlopig kroon verklaard.

Vorden

In Vorden was Caravita van de Stompslag (v. Casandro van de Stompslag) van fokker R. Berendses de meest opvallende pony. Ze werd ster en voorlopig kroon verklaard met 75 punten voor exterieur, 80 voor beweging en 65 voor springaanleg. De meest opvallende springpony was hier Opbroeks Aimee (v Rowan) van fokker A. Preuter uit Rijssen. Ze scoorde 80 punten voor het springen en werd daarmee ster verklaard.

Bron: Persbericht / Horses.nl