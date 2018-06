Helgstrand-hengsten Botticelli en Springbank II drager van WFFS-gen

Daarnaast heeft Helgstrand de testresultaten van Franklin, Grand Galaxy Win, Revolution, D’avie, Janeiro Platinum, Quaterhit, For Emotion, Tørveslettens Sylvester, Knock Out, Ferrari, Kadans, Straight Horse Sir Romance en Got It bekend gemaakt. Deze hengsten zijn vrij van het gen dat dode of niet-levensvatbare veulens tot gevolg kan hebben.

Helgstrand adviseert fokkers hun merries te laten testen op WFFS en indien de merrie drager is van het gen geen hengst te gebruiken die eveneens drager is.

Overige Helgstrand-hengsten

De Helgstrand-hengsten Don Deluxe, Ferdades, For Sure, Jovian, Kaliber L, Kremlin MD, So Unique, Suarez, Valverde en Vincent Maranello komen in de uitslag niet voor.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/HelgstrandDressage