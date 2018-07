Helgstrand met 11 paarden naar WK Ermelo

Gerd Sosath heeft goede zaken gedaan met Devonport. De zwarte, die vorig jaar tot Bundeskampioen werd gekroond bij de vierjarige hengsten, was als jonge hengst niet zo gewild. Hij kwam als veulen in de Hannoveraanse veiling en er was niemand die zijn hand opstak voor de zwarte. Als driejarige werd hij in Verden goedgekeurd, maar ook daar liep het nog geen storm in de veiling: voor 30.000 euro werd Gerd Sosath eigenaar. Hij liet hem door stalamazone Rieke Schnieder opleiden en in 2017 ontwikkelde hij zich tot de winnaar van de sporttest en later in het jaar ook Bundeskampioen.

Iets meer

Deze week, toen hij voor Duitsland definitief werd geselecteerd voor de Wereldkampioenschappen in Ermelo met Schnieder, sloeg Helgstrand toe. Hij kocht de hengst samen met Stutteri EVO. Waarschijnlijk voor iets meer dan de 30.000 euro die Sosath twee jaar geleden uitgaf. In één adem kochten Helgstrand en Stutteri op de Warendorfse selectie voor de WK overigens ook de derde reserve bij de zesjarigen: de merrie Fiesta Danza OLD (v. Fürstenball).

Vooruitgang

Met de aankoop van Devonport komt Helgstrand net aan de 11 geselecteerde paarden. Eentje meer dan vorig jaar. Weer een ‘groei-feitje’ waarmee hij zijn investeerders van Waterland blij kan maken.

De geselecteerde paarden

Voor Duitsland:

Vijfjarigen

Revolution (v. Rocky Lee) met Andreas Helgstrand

Devonport (v. Dancier) met Rieke Schnieder

Revolution:



Devonport:



Zesjarigen

D’avie (v. Don Juan de Hus) met Severo Jurado Lopez

Ferrari OLD (v. Foundation) met Andreas Helgstrand

Ferrari OLD:



Voor Denemarken

Vijfjarigen

Zhaplin Langholt (v. Zonik) met Andreas Helgstrand

Straight Horse Ascenzione (v. Blue Hors Zack) met Victoria Vallentin

Zesjarigen

Atterupgaards Botticelli (v. Benneton Dream) met Severo Jurado Lopez

Stenagers Wyatt Earp (v. Wilkens) met Kenneth Damgaard

Voor Australië

Vijfjarigen

Foundator (v. Foundation) met Simone Pearce

Lindballe’s Just Perfect (v. Johnson) met Simone Pearce

Zevenjarigen

Feodoro (v. Fürstenball) met Simone Pearce

Bron: Paardenkrant-Horses.nl