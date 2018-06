Hengsten Schockmöhle niet op WFFS getest

Klaphake heeft aan dat er eerst overleg over het verplichten van de test plaatsvindt met verschillende stamboeken en de paardensport en -fokkerijkoepel (FN) in Duitsland. Toch is het waarschijnlijk dat de hengsten voor het dekseizoen van 2019 getest worden. “Klanten willen bijvoorbeeld weten of de hengsten positief of negatief getest zijn.”

Verplicht testen

Op de hengstenhouderij van Schockemöhle staan ruim veertig hengsten ter dekking, waarvan een groot deel in Zweden wordt aangeboden via PS Flyinge & Partners. Het testen op WFFS wordt in 2019 verplicht gesteld door het SWB.

Bron: Tidningen Ridsport