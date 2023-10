15 hengsten aangeleverd voor DWB-test, daaronder One To Remember en V-Power

Vijftien jonge hengsten zijn deze week begonnen aan de Deense 35-dagentest. De collectie bestaat uit uitsluitend dressuurgefokte hengsten, daaronder ook de KWPN aangewezen One To Remember (Secret x Vivaldi) en de spraakmakende Westfaalse kampioen (1,2 miljoen euro) V-Power (v. Viva Gold)

De Secret-zoon One To Rembemer, in eigendom van Stal Witte en Helgstrand Dressage, werd eerder deze maand al derde in de Deense Pavo Cup met een score van 91%. Vorig jaar nam One To Remember ook deel aan het voorjaarsonderzoek, maar het KWPN stuurde de hengst vroegtijdig naar huis.

Vijftien dressuurhengsten

Verder bestaat de collectie uit twee 5-jarige hengsten die al zijn goedgekeurd, maar nog getest moeten worden, een 3-jarige en een 4-jarige die nog niet eerder zijn goedgekeurd door het Deense stamboek. De andere 11 hengsten zijn op de hengstenkeuring in Herning of in Vilhelmsborg aangewezen afgelopen jaar. Sommige hengsten hebben een 1-daagse test in Herning afgelegd om in 2023 te mogen dekken, terwijl anderen nog niet eerder een test hebben gedaan of in Duitsland al zijn ingezet voor de fokkerij.

Negen van vijftien van Helgstrand

Negen van de vijftien deelnemende hengsten zijn in (gedeeld) eigendom van Helgstrand Dressage. De verrichtingstest loopt tot 26 november.

Bron: varmblod.dk