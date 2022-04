16 april: Open dag & Hengstenshow bij Reesink Horses in Eibergen

Aanstaande zaterdag, 16 april, opent Reesink Horses Eibergen zijn deuren voor een Open dag op stal in combinatie met een hengstenshow. Het belooft een mooie volle dag te worden. Niet alleen alle hengsten van Reesink Horses, waarvan er een aantal nog niet eerder in het openbaar te zien waren, zullen worden getoond, maar ook Matthieu Beckman is met meerdere hengsten aanwezig. Daarnaast zullen ook een heel aantal nakomelingen te zien zijn in de verschillende showblokjes.

Dinja van Liere

Dinja van Liere neemt van de meeste hengsten de presentatie onder het zadel voor haar rekening en kan daarbij ook rekenen op de hulp van haar stalruiter Kris de Vries, maar ook Bart Veeze zal een aantal van de hengsten voorstellen op deze hengstenshow. Zo kun je de winnaar van de Hengstencompetitie en Pavo Cup-finalist McLaren (v. Morricone) in actie zien met Dinja en zijn er van hem ook de eerste veulens aanwezig. Maar ook hengsten als Vaderland (v. Vitalis), die in Duitsland enorm populair is bij de fokkers, Nashville Star (v. Desperados) en Frankie Lee (v. Franziskus) zullen hun kwaliteiten onder het zadel laten zien.

Beckmann

Matthieu Beckmann brengt ook een aantal hengsten mee voor deze eerste hengstenshow van Reesink Horses. Zo verschijnen onder andere Benicio (v. Belissimo M), Vision (v. Vitalis) en Taurus (v. Toto jr.).

Nakomelingen

Reesink Horses heeft er voor gezorgd dat er naast de hengsten ook een hoop nakomelingen aanwezig zijn zaterdag. Van McLaren wordt bijvoorbeeld zijn eerste jaargang getoond, net als van Frankie Lee, maar zelfs van Nashville Star zijn er al een paar veulens, die te zien zullen zijn.

Mooie dag

De weersvoorspellingen zijn goed en het voltallige team van Reesink Horses staat klaar om iedereen een mooie en informatieve dag te bezorgen.

Dagindeling

De deur gaat om 11:30 uur open voor de Open dag en de hengstenshow begint om 13:30 uur.

Het adres van Reesink Horses Eibergen is Molenweg 12, 7151 HA, Eibergen – Nederland

Entree is gratis, tickets zijn niet nodig.

Er is eten en drinken en de koffie en thee zijn gratis.

Bron: Persbericht