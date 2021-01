1,9 miljoen-hengst Dynamic Dream ernstig geblesseerd, mogelijk ongeschikt voor sport

De voor 1,9 miljoen euro geveilde Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I) is door een ernstige blessure mogelijk niet meer geschikt voor de sport. Dat maakte Andreas Helgstrand vandaag bekend en kan ook gevolgen hebben voor zijn goedkeuring in Duitsland. In Denemarken wordt een uitzondering gemaakt.

In het jonge leven van de vierjarige hengst Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I) is al een boel gebeurd. Hij werd als 2,5-jarige kampioen op de keuring in Westfalen en kwam voor 1,9 miljoen euro in handen van Andreas Helgstrand. Later bleek hij ‘gedopet’ te zijn geweest op de keuring en werd zijn kampioenstitel hem weer afgepakt.

Vervolgens werd de hengst bij een herkeuring (met negatieve dopingtest) weer goedgekeurd en geprimeerd in Westfalen.

Denemarken

Vervolgens werd bruine in Denemarken op de keuring geprimeerd en hij slaagde voor de Deense 14-dagentest, waarmee zowel een voorlopig dekbrevet bij het DWB als in Westfalen veiliggesteld was.

In Denemarken werd hij vervolgens in het najaar wel aangemeld voor de 35-dagentest, maar daar verscheen hij niet.

Ernstige nekblessure

Nu is de oorzaak daarvan duidelijk: de hengst is ernstig geblesseerd aan zijn nek. Die blessure liep hij volgens een persbericht van Helgstrand op tijdens het dekken.

Erg spijtig

“Het is erg spijtig als zo’n veelbelovende jonge hengst geblesseerd raakt, zeker nu hij het eerste dekseizoen zoveel merries heeft gehad. Het is iets wat we zelden meemaken bij onze jonge hengsten, maar hij heeft wel alle kwaliteiten die in de moderne fokkerij gevraagd worden.”

Sportcarrière mogelijk uitgesloten

Volgens de dierenartsen van Helgstrand is de blessure zo ernstig dat hij misschien wel nooit meer in de sport kan lopen. “Momenteel wordt zijn carrière in de sport door de dierenartsen niet al te hoopvol ingeschat vanwege de gevolgen van de blessure. We hopen op het beste en ondertussen zijn we blij om de komende maanden de eerste veulens van hem te zien”, aldus Andreas Helgstrand.

Deens dekbrevet verlengd

Het DWB heeft het dekbrevet van de hengst met een jaar verlengd en daarmee worden ook de veulens van Dynamic Dream die volgend jaar geboren worden vol geregistreerd. Daarna wordt op basis van de nafok besloten of Dynamic Dream definitief goedgekeurd wordt. In Duitsland is de hengst vanaf dit jaar niet meer opgenomen in Hengstbuch I.

32 Deense merries

In Denemarken dekte Dynamic Dream volgens de statistieken in 2020 32 DWB merries, in Nederland is het aantal gedekte merries ook beperkt.

