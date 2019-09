23 Friese hengsten van start in CO, één Fabe 348-zoon niet door

Het CO vindt voor het derde jaar plaats bij Hippisch Centrum Exloo.

Aart fan Osterberg (v. Beart 411)

Aise van het Donckse (v. Jehannes 484)

Aitse R.V. (v. Hessel 480)

Alco van de Demro stables (v. Jehannes 484)

Auke van Hilberalti (v. Jouwe 485)

Ayke van ’n Elsmos (v. Alke 468)

Bauke K. (v. Fabe 348)

Bauke Ven (v. Jouwe 485)

Beant fan de Lege Geaën (v. Hessel 480)

Bentley Oet Oale Kloosterveen (v. Thorben 466)

Bono v/d bokkefarm (v. Jehannes 484)

Boucke van Strikkenhof (v. Jouwe 485)

Bouwe van Dijkstra State (v. Jouwe 485)

Brend Abe fan Galinga State (v. Jehannes 484)

Wer ien w (v. Tsjalle 454)

Wessel van de Demro stables (v. Tsjalle 454)

Wibald Z. (v. Hette 481)

Wilko v.d. Terpen (v. Beart 411)

Willem E fan de Iepene Hikke (v. Thorben 466)

Yannick fan Dulve (v. Fabe 348)

Zander (v. Fabe 348)

Zeeger T. fan ‘e Boppelannen (v. Tsjalle 454)

Zweitse fan Pier’s-Hiem (v. Loadewyk 431)

Tornado Oet Oale Kloosterveen (v. Alwin 469)

Bron: KFPS

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!