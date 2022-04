5 april: Hengstenshow Van den Oetelaar

Op dinsdagavond 5 april staat vanaf 19.00 uur in Schijndel de hengstenshow van Van den Oetelaar weer op het programma. Met een vol programma en ruiters als Maikel van der Vleuten en Antonio Laiz. En veel jonge hengsten. Lotte van den Oetelaar: "We hebben twee jaar geen show gehad, dat betekent dat we veel jonge hengsten hebben die de mensen vaak nog niet gezien hebben. Wij kijken er enorm naar uit om iedereen weer te zien in deze setting. Dat hebben we echt gemist!"

“Kijk, hengsten als Verdi en Eldorado kennen de mensen wel. Het mooie is nu dat we meer jonge hengsten dan voorheen kunnen laten zien. Vroeger showden we die aan de hand, maar ja, door die twee jaar corona laten we die van vier en vijf mooi onder het zadel zien, dat zijn hengsten die voor veel mensen nieuw zullen zijn. En nog iets: we laten nu meer, maar ook heel fijne, dressuurhengsten zien dan vroeger.”



Manege De Molenheide



De hengstenshow vindt plaats in Manege De Molenheide in Schijndel, waar nu al volop gebouwd wordt aan Paaspop, dat op 15 april begint. Dat betekent dat er wat extra parkeeraanwijzingen zullen zijn om alle auto’s goed op het terrein van de Molenheide kwijt te kunnen. De show beschikt over een zittribune maar ook enkele tafels met stoelen. Vanaf 19.00 uur gaat het van start met heel veel hengsten en ruiters als Maikel van der Vleuten, Finn Boerekamp, Kars Bonhof, Josh Hutchins en natuurlijk Max de Mol en in de dressuur Antonio Laiz, Doris van den Oetelaar en Joyce Lenaerts.

Eric van der Vleuten, Koen Olaerts en Kees van den Oetelaar verzorgen de toelichting.

Bron: Persbericht