50-dagentest Stadl Paura: Hoogste cijfers voor Brenton en Major Tom

Op dinsdag 12 september kwam de 50-dagentest in het Oostenrijkse Stadl Paura tot een einde. Bij de dressuurhengsten liep de Bonds-zoon Brenton met een 8,58 naar het hoogste cijfer. Voor Impact (Millennium x Vivus), de Trakehner kampioenshengst van 2021, was er een 8,23. Bij de springhengsten kreeg Major Tom (Million Dollar x Chello II) met een 8,73 de beste beoordeling.

De Hannoveraans-gefokte Brenton (mv. Dancier) kreeg een acht voor de draf, een 8,3 van de testruiter en 8,5-en voor de stap, galop en rijdbaarheid. Voor de werkwilligheid kreeg hij een negen, voor de totaalindruk en het karakter tienen. Met daarbij een 7,5 voor het springen, kwam hij tot een 8,58. Abtwalds Schneemann (Tørveslettens Sylvester x Romanov) liep naar een 8,33. Op drie volgde Impact. De Trakehner premiehengst liep vorig jaar de minitest in Schlieckau. Toen scoorde hij een 7,44. De draf leverde toen een 6,5, in de 50-dagentest scoorde hij daarvoor een acht.

8,10 voor Nederlands-gefokte hengst

De DSP-gefokte Major Tom was bij de springhengsten de meest opvallende hengst. Hij kreeg voor het vermogen, de manier van springen en van de testruiter 8,5-en. Voor de rijdbaarheid kreeg hij een negen, voor de totaalindruk en zijn karakter 9,5-en. Voor de werkwilligheid werd een tien genoteerd. All In (All Star x Zirocco Blue VDL) kreeg een 8,29, voor Gleinkerau’s Cavalier (Canoso x Quattro B) was er een 8,25. De door Stal den Bisschop gefokte Tornado van den Bisschop (United Touch x Comme il faut) werd er een 8,10 genoteerd.

Uitslag dressuurhengsten.

Uitslag springhengsten.

Bron: Horses.nl